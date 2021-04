Каррі встановив унікальний рекорд НБА

Розігруючий Голден Стейт Стефен Каррі став першим гравцем в історії НБА, який вісім разів за кар'єру закидав понад 200 триочкових за сезон.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Актуально: Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі

У матчі проти Мілвокі Каррі набрав 41 очко. Він реалізував 14 з 21 кидка з гри, 5 з 10 триочкових і 8 з 9 штрафних, а також зробив 6 підбирань, 4 передачі та 4 втрати за 38 хвилин.

With this trey, Steph is now the ONLY player in @NBA history to have eight seasons with 200+ made threes 👌 pic.twitter.com/lbuhBLezGD