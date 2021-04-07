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Каррі встановив унікальний рекорд НБА

Сьогодні 15:27 397 0
Стефен Каррі встановив черговий рекорд НБА
Каррі встановив унікальний рекорд НБА
#НБА, #Каррі

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Голден Стейт Стефен Каррі став першим гравцем в історії НБА, який вісім разів за кар'єру закидав понад 200  триочкових за сезон.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

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У матчі проти Мілвокі Каррі набрав 41 очко. Він реалізував 14 з 21 кидка з гри, 5 з 10 триочкових і 8 з 9 штрафних, а також зробив 6 підбирань, 4 передачі та 4 втрати за 38 хвилин.

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