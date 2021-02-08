Лідер Голден Стейт Каррі оновив кілька рекордів НБА

Стефен приєднався до Уїлта Чемберлена в якості другого гравця Ворріорс, який набирав 55+ очок протягом одного сезону

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Голден Стейт Ворріорс Стефен Каррі в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Даллас Маверікс (132:134) набрав 57 очок 8/12 двоочкових, 11/19 триочкових, 8/8 штрафних) і 5 асистів.

Це 16-я гра Каррі в кар'єрі з 10 або більше точних триочкових, що є рекордом в історії НБА.

Крім того, Каррі став першим гравцем цього сезону, на рахунку якого більше одного матчу з результативністю 50+ очок.

Також, Стефен приєднався до Уїлта Чемберлена в якості другого гравця Ворріорс, який набирав 55+ очок протягом одного сезону.

Нагадаємо, Вашингтон з Ленем поступився Шарлотт.