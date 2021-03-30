Ягупова вдруге поспіль претендує на звання MVP сезону у Євролізі

Українська баскетболістка знову претендує на престижну нагороду

Капітан збірної України та лідер Фенербахче Аліна Ягупова потрапила до списку претендентів на звання MVP сезону в жіночій Євролізі з баскетболу.

Ягупова вдруге в кар'єрі претендуватиме на звання MVP сезону в Суперлізі. За підсумками сезону-2019/20 саме капітана збірної України визнали найкращою гравчинею уболівальники.

Актуально: Ягупова віддала вогняну передачу в матчі Євроліги

У сезоні-2020/21 Суперліги Ягупова є лідеркою у рейтингу баскетболісток за набраними очками. У середньому вона проводить на майданчику 30.5 хвилин, за які набирає 20.6 очок.

Голосування за найкращу триватиме до 12 квітня. Проголосувати за найкращих можна на офіційному сайті ФІБА.

Раніше, Ягупова зіграла потужний матч за Фенербахче проти Бешикташа.

Нагадаємо, Ягупова стала найкращою бомбардиркою кваліфікації на Євробаскет.