 Ягупова стала найкращою бомбардиркою кваліфікації на Євробаскет | Баскетбол | Champion.com.ua
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Ягупова стала найкращою бомбардиркою кваліфікації на Євробаскет

Сьогодні 08:24 490 0
Лідер збірної України показала неймовірні результати
Ягупова стала найкращою бомбардиркою кваліфікації на Євробаскет
#Ягупова

Джерело - isport.ua.

По при те, що національна збірна України не змогла вийти на жіночий Євробаскет, лідер нашої збірної Аліна Ягупова стала лідером по середній кількості набраних очок (25,5).

Про це повідомляє isport.ua.

Українка розділила лідерство з хорваткою Іваною Дойкіч, яка зіграла всього чотири гри (Ягупова - всі 6).

Крім того, Ягупова виконала 50 асистів, що також є найкращим показником серед всіх баскетболісток (8,3 в середньому).

Також Ягупова в середньому за матч набирала по 8,3 підбору (12-е місце, на 11-му інша українка Людмила Науменко - 8,7). Ще один топовий показник Ягупової - 3 перехоплення за матч. Це п'яте місце серед всіх гравців. 

Також варто відзначити, що Ягупова єдина, хто за груповий етап відбігала понад 200 хвилин, але якщо брати середній час на майданчику, то з показником в 36,6 хвилини Аліна буде лише третьою.

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