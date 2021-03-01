Баскетболіст завершив професійні виступи у 2019 році

Джерело - Чемпіон.

Досвідчений український захисник Микола Вільховецький відновив кар'єру, який підписав контракт з Будівельником.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вільховецький призупинив кар'єру на професійному рівні у 2019 році після виступів за БК Дніпро. Він в середньому набирав 4,8 очка, робив 1,8 підбору і віддавав 2,0 передачі.

Крім гри за дніпрян, Микола також захищав кольори Кривбасу, Миколаєва і Ферро-ЗНТУ. Виступав у складі збірної України.

Будівельник посідає сьоме місце турнірної таблиці Суперліги. Дебютувати за нову команду Вільховецький може вже 4 березня в грі проти МБК Миколаїв.

Раніше, Будівельник здобув вольову перемогу над Хіміком у Суперлізі.