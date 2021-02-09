Лень: Божевільні пару тижнів для мене

Український центровий Вашингтона Олексій Лень поділився враженнями після перемоги над Чикаго.

Про це розповів сам баскетболіст.

"З Бредлі Білом грати легко. На ньому постійно здвоюються. Потрібно поставити хороший заслін, знайти слабке місце в захисті суперника і дозволити йому вийти на вільний простір. Це я і намагався зробити.

Не можу сказати, що я дивився багато відео після переходу у Вашингтон. Спостерігав за грою команди з лави. Намагався зрозуміти, як краще ставити заслони, налагодити комунікацію з хлопцями.

Важливо: Лень став найрезультативнішим гравцем Вашингтона у матчі з Маямі

В останньому володінні я намагався вистрибнути якомога вище, відтіснити Зака ​​Лавина подалі від кільця. Він - один з найбільш атлетичних гравців в лізі. Виставив руки максимально високо - це була гарна дія, ми раді, що перемогли.

Ходить багато розмов у ЗМІ з приводу нашої гри, але ми видали баланс 3-3 в останніх 6 матчах. У ротації немає навіть 10 гравців, але всі проявляють старання. Думаю, що ми ще пристосовуємось грати один з одним. Є резерв для поліпшення. Постараємося трохи краще грати в захисті і більш якісно виконувати тренерські плани на матчі.

Злети і падіння в грі команди? 10 днів тому я був в Тампі і грав за Торонто. Потім матч з Атлантою, потім був виїзд до Сан-Антоніо. Божевільні пару тижнів для мене. Вважаю, що це божевільний рік для всіх нас", - сказав Лень.