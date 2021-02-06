Лень став найрезультативнішим гравцем Вашингтона у матчі з Маямі

Українець набрав 18 очок

Джерело - Чемпіон.

Українець Олексій Лень став найрезультативнішим гравцем Вашингтона у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Маямі.

Лень розпочав матч з лави запасних. Українець зіграв 24 хвилини та набрав 18 очок (7/9 двоочкових, 4/4 штрафних), виконав 3 підбирання, 2 передачі, 2 перехоплення, 5 блокшотів, допустив 1 фол і 2 втрати за 24.11 хвилин на паркеті.

Однак гра Леня не допомогли Візардс здобути перемогу - команда програла з рахунком 122:95.

В середньому в восьми проведених матчах за Вашингтон Лень набирає по 7,5 очка і робить 4,3 підбирання.

НБА - Регулярний чемпіонат

06 лютого

Маямі – Вашингтон 122:95 (40:27, 31:16, 35:27, 16:25)