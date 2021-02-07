Детройт з Михайлюком програв Лейкерс. Результати матчів НБА

У НБА зіграні чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 11 матчів.

Детройт програв Лейкерс. Українець Святослав Михайлюк набрав 11 очок.

НБА - Регулярний чемпіонат

6 лютого

Нью-Йорк - Портленд 110:99 (26:31, 31:20, 27:25, 26:23)

Сакраменто - Денвер 119:114 (26:25, 27:27, 34:29, 32:33)

Орландо - Чикаго 92:118 (31:31, 12:30, 21:34, 28:23)

Філадельфія - Бруклін 124:108 (34:29, 25:27, 43:30, 22:22)

Атланта - Торонто 132:121 (28:34, 38:29, 35:31, 31:27)

Оклахома-Сіті - Міннесота 120:118 (43:24, 40:38, 13:32, 24:24)

Г'юстон - Сан-Антоніо 106:111 (23:29, 24:22, 30:33, 29:27)

Клівленд - Мілуокі 99:124 (22:25, 32:34, 23:35, 22:30)

Даллас - Голден Стейт 134:132 (35:31, 37:33, 34:37, 28:31)

Новий Орлеан - Мемфіс 118:109 (31:33, 29:28, 30:30, 28:18)

Лейкерс - Детройт 135:129 OT (27:29, 36:25, 25:24, 18:28, 12:12, 17:11)

Раніше, Лень оцінив свою гру проти Маямі.