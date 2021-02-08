 Вашингтон з Ленем поступився Шарлотт та інші результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Вашингтон з Ленем поступився Шарлотт, Сакраменто здолало Кліпперс. Результати матчів НБА

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Вашингтон з Ленем поступився Шарлотт, Сакраменто здолало Кліпперс. Результати матчів НБА
#НБА, #Лень

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулося 5 матчів 

Шарлотт переміг Вашингтон Олексія Леня (119: 97). Українець набрав 2 очки, зробив 1 підбирання, 1 передачу і 1 блокшот за 8 хвилин на паркеті.

НБА - Регулярний чемпіонат   
7 лютого

Індіана - Юта 95:103 (20:25, 27:22, 21:28 27:28)

Нью-Йорк – Маямі 103:109 (23:25, 36:35, 18:22, 26:27)

Шарлотт – Вашингтон 119:97 (34:31, 35:21, 33:21, 17:24)

Фінікс – Бостон 100:91 (27:19, 25:30, 24:19, 24:23)

Кліпперс – Сакраменто 110:113 (24:22, 27:32, 29:25, 30:34)

Раніше Детройт з Михайлюком програв Лейкерс.

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