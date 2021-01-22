Олексій Лень знайшов новий клуб

Вільний агент Олексій Лень найближчим часом перейде у Вашингтон.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чарану.

27-річний центровий домовився з Візардс про однорічний контракт. Також на баскетболіста претендувало ще кілька клубів НБА.

Раніше, Торонто оголосив про розірвання угоди з Ленем. У гравця був гарантований контракт на 2,26 млн доларів.

Лень зіграв за Репторс в нинішньому сезоні сім матчів, набираючи 2,3 очка і 1,6 підбору за 10,8 хвилини в середньому за зустріч.

Нагадаємо, Медведенко заявив, що Леню необхідно залишатися в НБА.