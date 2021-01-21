Медведенко: Леню необхідно залишатися в НБА

Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко оцінив перспективи Олексія Леня в НБА.

Про це розповів сам баскетболіст.

"У такій ситуації, в якій опинився Лень, йому було складно закріпитися в Торонто. Я вже розповідав, перед ним були підписані кілька ветеранів. Бейнс був підписаний на велику суму, і якщо він був підписаний, то на нього розраховують. Також Торонто розвиває молодого гравця.

Леню потрібна інша команда - з системною грою. Йому б підійшли такі команди, як Сан-Антоніо, Кліпперс, можливо, Лейкерс, Філадельфія. Команди, в яких задіяні всі гравці, а не тільки зірки.

Олексію потрібно залишатися в НБА. У нього непогана ситуація, він потрапить на ринок відмов. У нього непогані шанси знайти собі команду, але з невеликою зарплатою. Тим більше, я знаю, що 3 колективи ведуть з ним переговори", - сказав Медведенко.