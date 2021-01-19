Джерело - Чемпіон.
Центровий збірної України Олексій Лень залишить Торонто Репторс.
Про це повідомляє інсайдер Едріен Воджнаровський.
Канадський клуб відрахував українця.
Raptors waived Alex Len, team says .— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 19, 2021
Нагадаємо, що Лень перебрався в Торонто в це міжсезоння і підписав з клубом однорічний контракт на суму 2.3 мільйона доларів. Але заграти в Репторс 27-річний баскетболіст не зміг.
Всього в Торонто українець провів 7 матчів, в середньому за гру набираючи 2.3 очка і роблячи 1.6 підбирання (50% з гри), проводячи на паркеті 10.9 хвилини.
Раніше, Лень пропустив матч НБА з особистих причин.