Репторс позбулися українського центрового

Джерело - Чемпіон.

Центровий збірної України Олексій Лень залишить Торонто Репторс.

Про це повідомляє інсайдер Едріен Воджнаровський.

Канадський клуб відрахував українця.

Raptors waived Alex Len, team says . — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 19, 2021

Нагадаємо, що Лень перебрався в Торонто в це міжсезоння і підписав з клубом однорічний контракт на суму 2.3 мільйона доларів. Але заграти в Репторс 27-річний баскетболіст не зміг.

Всього в Торонто українець провів 7 матчів, в середньому за гру набираючи 2.3 очка і роблячи 1.6 підбирання (50% з гри), проводячи на паркеті 10.9 хвилини.

Раніше, Лень пропустив матч НБА з особистих причин.