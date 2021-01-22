Український баскетболіст Олексій Лень, який кілька днів тому був відрахований з Торонто, веде переговори з Вашингтоном. Про це заявив Станіслав Медведенко.

"Це 100% не кінець кар'єри Льоня в НБА, а тимчасові труднощі. Йому просто потрібно знайти свою команду. Я думаю, що це все-таки не Торонто Репторс і не Вашингтон Візардс. Саме з останніми, за моєю інформацією, він зараз веде переговори. він може виявитися в них, тому що там працює багато тренерів, які тренували його в Меріленді під час гри в NCAA. Вони знають його по грі на університетському рівні.

Але я також вважаю, що Візардс не є дуже хорошим варіантом для нього. Йому потрібно потрапити в систему, як Сан-Антоніо Сперс, як Кліпперс, Лейкерс. Тоді він зможе себе проявити. А в таких командах, як я кажу: "Бий, біжи, кричи ура" - йому буде дуже складно. Ця ситуація для нього дуже тривожний дзвіночок. Сподіваюся, що він зараз знайде для себе команду.

Контракт у нього гарантований і вони повинні йому повністю компенсувати гроші. Після цього він може піти в іншу команду на ветеранську мінімалку. Це привабливо для команди, яка захоче з ним підписати контракт. сподіваюся, що це спрацює і він зможе працевлаштуватися, але зараз дуже важкий час. Якщо цього не відбудеться, то вже доведеться готуватися на наступний сезон", - зазначив Медведенко.