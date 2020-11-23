Джерело - Чемпіон.
Український бігмен Олексій Лень погодив контракт з Торонто Репторс.
Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.
Free agent center Alex Len has agreed to a deal with the Toronto Raptors, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.— Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020
Таким чином, Лень змінює Сакраменто на Репторс, який як мінімум на старті майбутнього сезону виступатимуть у Флориді.
Лень починав минулий сезон в Атланті, яка в 2018-му підписала його на дворічний контракт. По ходу сезону Олексій був обміняний в Сакраменто. Всього в минулому сезоні Лень зіграв 55 матчів, набираючи 8,0 очка + 5,8 підбирання в середньому за гру.
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