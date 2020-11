Детройт та Атланта Гокс здійснили обмін гравцями Тоні Снеллом та Дуенном Дедмоном.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Войнаровський.

Детройт отримав 31-річного Дуейна Дедмона, в угоді якого залишилися ще два роки по 13,3 мільйона доларів.

Гокс отримали Тоні Снелла з контрактом на 12 мільйонів, дія якого завершиться наступного літа.

