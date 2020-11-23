Лос-Анджелес Лейкерс підпишуть Газоля

Джерело - sport.ua.
Лос-Анджелес Лейкерс підсилить свій склад Марком Газолем.
Про це повідомляє Едріан Воджнаровскі.
35-річний іспанець підпише контракт на 1 рік з зарплатою 2,6 млн доларів.
Щоб узгодити перехід Лейкерс відправили свого центрового Джавейла Макгі в Клівленд разом з піком другого раунду. Натомість вони отримали Джордана Белла (1,8 млн) і Альфонзо Маккінні (1,8 млн) на негарантованих контрактах. Лейкерс доведеться частково гарантувати ці угоди, щоб перехід відбувся.
Нагадаємо, Богданович відмовився переходити до Мілуокі.
Також, Детройт позбувся ще одного конкурента Михайлюка.