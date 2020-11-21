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Харрелл стане гравцем Лейкерс

Сьогодні 10:37 370 0
Минулого року він набирав в середньому 18,6 очка і 7,1 підбору.
Харрелл стане гравцем Лейкерс
#НБА, #Харрелл, #Лейкерс, #Кліпперс

Джерело - Чемпіон.

Найкращий шостий гравець минулого сезону НБА Монтрез Харрелл продовжить кар'єру в Лейкерс.

Про це розповів його агент Річ Пол.

Його угода розрахована на два роки, за які він отримає 19 млн доларів.

Протягом останніх трьох років Харрелл виступав за Кліпперс. Минулого року він набирав в середньому 18,6 очка і 7,1 підбору.

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