Харрелл стане гравцем Лейкерс

Джерело - Чемпіон.
Найкращий шостий гравець минулого сезону НБА Монтрез Харрелл продовжить кар'єру в Лейкерс.
Про це розповів його агент Річ Пол.
Його угода розрахована на два роки, за які він отримає 19 млн доларів.
Two years, $19M-plus for Harrell, Paul says. Lakers use mid-level exception on former Clippers center. https://t.co/LGgEkDaHN6— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020
Протягом останніх трьох років Харрелл виступав за Кліпперс. Минулого року він набирав в середньому 18,6 очка і 7,1 підбору.
Нагадаємо, Богданович відмовився переходити до Мілуокі.
Також, Детройт позбувся ще одного конкурента Михайлюка.