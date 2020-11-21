Харрелл стане гравцем Лейкерс

Минулого року він набирав в середньому 18,6 очка і 7,1 підбору.

Джерело - Чемпіон.

Найкращий шостий гравець минулого сезону НБА Монтрез Харрелл продовжить кар'єру в Лейкерс.

Про це розповів його агент Річ Пол.

Його угода розрахована на два роки, за які він отримає 19 млн доларів.

Two years, $19M-plus for Harrell, Paul says. Lakers use mid-level exception on former Clippers center. https://t.co/LGgEkDaHN6 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

Протягом останніх трьох років Харрелл виступав за Кліпперс. Минулого року він набирав в середньому 18,6 очка і 7,1 підбору.

Нагадаємо, Богданович відмовився переходити до Мілуокі.

Також, Детройт позбувся ще одного конкурента Михайлюка.