Харрелл стане гравцем Лейкерс

Найкращий шостий гравець минулого сезону НБА Монтрез Харрелл продовжить кар'єру в Лейкерс.

Про це розповів його агент Річ Пол.

Його угода розрахована на два роки, за які він отримає 19 млн доларів.

Two years, $19M-plus for Harrell, Paul says. Lakers use mid-level exception on former Clippers center. https://t.co/LGgEkDaHN6