Гравця НБА звинуватили у зґвалтуванні

Інцидент стався у вересні 2018 року

Джерело - Чемпіон.

Неназвана жінка звинуватила захисника Оклахоми Сіті-Тандер Терренса Фергюсона і його брата Брендона Вілліса у зґвалтуванні.

Про це повідомляє портал The Oklahoman.

За її словами, інцидент стався у вересні 2018 року.

Пікантність ситуації полягає в тому, що у 2018 році ця жінка перебувала в стосунках з баскетболістом. Вона стверджує, що Фергюсон змусив її займатися сексом втрьох.

Жінка вимагає від Фергюсона відшкодування збитків на суму понад 500 тисяч доларів.

Терренс Фергюсон в минулому сезоні в середньому за гру приносив Оклахомі по 3,9 очка і 1,3 підбирання.

Нагадаємо, Лейкерс стали чемпіонами НБА.