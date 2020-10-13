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Гравця НБА звинуватили у зґвалтуванні

Сьогодні 21:25 167 0
Інцидент стався у вересні 2018 року
Гравця НБА звинуватили у зґвалтуванні
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Неназвана жінка звинуватила захисника Оклахоми Сіті-Тандер Терренса Фергюсона і його брата Брендона Вілліса у зґвалтуванні. 

Про це повідомляє портал The Oklahoman.

За її словами, інцидент стався у вересні 2018 року.

Пікантність ситуації полягає в тому, що у 2018 році ця жінка перебувала в стосунках з баскетболістом. Вона стверджує, що Фергюсон змусив її займатися сексом втрьох.

Жінка вимагає від Фергюсона відшкодування збитків на суму понад 500 тисяч доларів.

Терренс Фергюсон в минулому сезоні в середньому за гру приносив Оклахомі по 3,9 очка і 1,3 підбирання.

Нагадаємо, Лейкерс стали чемпіонами НБА.

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