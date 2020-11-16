Девіс відмовився продовжувати контракт з Лейкерс

Зірковий форвард хоче підписати довгострокову угоду

Один з лідерів Лос-Анджелес Лейкерс Ентоні Девіс відмовився від опції продовження контракту на сезон-20/21 вартістю 28,7 млн ​​доларів і стане необмежено вільним агентом.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Очікується, що цей крок стане лише формальністю, оскільки Девіс планує підписати новий максимальний контракт з Лейкерс.

Девіс прийшов в Лейкерс в червні минулого року в результаті обміну з Новим Орлеаном. У своєму першому сезоні за команду форвард допоміг їй завоювати титули чемпіона. Показники Девіса в сезоні-19/20 склали 26,1 очка, 9,3 підбирання, 3,2 передачі, 1,5 перехоплення і 2,3 блок-шота в середньому за матч.

Нагадаємо, гравця НБА звинуватили у зґвалтуванні.