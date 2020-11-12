Черкаські Мавпи переграли Миколаїв у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Черкаські Мавпи приймали МБК Миколаїв у рамках української Суперліги.
Провівши успішно три чверті, господарі мали комфортну перевагу. Миколаївська команда в останній чверті змогла повернути інтригу у матч. Та все ж господарі втримали переможний рахунок. То ж черкаська команда здобула першу перемогу у сезоні.
Суперліга
Регулярний чемпіонат, 12 листопада
Черкаські Мавпи - Миколаїв 85:81 (21:13, 19:17, 27:23, 18:28)
Раніше, ФБУ перенесла матч Київ-Баскет - Тернопіль.
Нагадаємо, головний тренер Миколаєва захворів на коронавірус.