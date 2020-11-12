 ФБУ перенесла матч Київ-Баскет - Тернопіль | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України поступилася Польщі у контрольному матчі
Вчора 23:35 3932
Німеччина - Україна: онлайн трансляція матчу Ліги націй. LIVE
Сьогодні 17:09 108
Українка здобула медаль на чемпіонаті Європи з велотреку
Сьогодні 11:46 1131
Грузія - Північна Македонія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE
Сьогодні 11:08 715
Шевченко не буде дозаявляти гравців на матчі Ліги націй
Сьогодні 09:46 1006
Сподіваюся, Україна та Грузія зустрінуться на Євро-2020, - експерт
Сьогодні 09:40 534
Шевченко відреагував на помилку Луніна
Сьогодні 09:12 3381
Тренер збірної Польщі оцінив перемогу над Україною
Сьогодні 08:29 1664
Шевченко: Збірній України не вистачило реалізації моментів
Сьогодні 08:14 2012
Євро 2020. Сербія проти Шотландії, Грузія проти Македонії: прев'ю фінальних стикових матчів
Сьогодні 07:00 1076
Блоги
Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах
Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:09 133
У США продали будинок Кобі Браянта
У США продали будинок Кобі Браянта Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:51 387
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:07 442
21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman
21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:29 812
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна Андрій Твердохліб
Вчора 22:31 3123
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар Valeriy Ruchka
Вчора 13:09 1692
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною Valeriy Ruchka
Вчора 11:05 4550
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного Valeriy Ruchka
Вчора 09:54 447
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля Андрій Твердохліб
10.11.2020 22:16 1326
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео Андрій Твердохліб
10.11.2020 21:47 1543
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому Андрій Твердохліб
10.11.2020 18:35 1036
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця Андрій Твердохліб
10.11.2020 17:58 920
Усик зустрівся з футболістами збірної України
Усик зустрівся з футболістами збірної України Андрій Твердохліб
10.11.2020 14:54 1461 1
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси Valeriy Ruchka
09.11.2020 23:21 747
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда Valeriy Ruchka
09.11.2020 20:46 742
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:25 Хокей. УХЛ Білий Барс підписав молодого нападника 119
17:11 Футбол Близнюк: Лунін не готовий до рівня збірної 698
17:09 Пряма трансляція Німеччина - Україна: онлайн трансляція матчу Ліги націй. LIVE 108
16:55 Футбол Боатенг безкоштовно залишить Баварію 293
16:40 Хокей. УХЛ Кременчук дозаявив 18-річного голкіпера 396
16:25 Бокс Альварес проведе бій з переможцем Суперсерії 664
16:10 Баскетбол ФБУ перенесла матч Київ-Баскет - Тернопіль 398
16:09 Блог Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах 134
15:55 Футбол Верес переглядає гравця з Кот-д'Івуару 521
15:51 Блог У США продали будинок Кобі Браянта 390
15:42 Футбол Біргофф застеріг Німеччину від недооцінки збірної України 571
15:27 Хокей Міжнародна федерація хокею не буде відбирати ЧС-2021 у Білорусі 686
15:14 Футбол Ексгравець Барселони отримав дебютний виклик у збірну Іспанії 821
14:55 Футбол Сельта призначила нового головного тренера 689
14:45 Футбол Дуелунд: Бендтнер хотів перейти у Динамо 919
14:31 Велоспорт Українки вибороли бронзу у командному спринті на чемпіонаті Європи 853
14:15 Бокс Промоутер Повєткіна: Рівень боксу Усика в мільярди разів вищий ніж у Вайлдера 1198
14:07 Блог Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке 442
13:55 Футбол Дядько Грізманна вказав причину поганої адаптації нападника у Барселоні 1088
13:45 Бокс Редкач пояснив підтримку Лопеса у бою проти Ломаченка 2175
13:29 Блог 21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman 814
13:26 Футбол Гравці Барселони відкинули пропозицію клубу про зниження зарплат 1214
13:08 Бокс Вайт: Сумніваюся, що Повєткін захворів на коронавірус 1718
12:51 Футбол Ібрагімович хоче продовжити контракт з Міланом 1235
12:33 Футбол Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Мальти 1523

ФБУ перенесла матч Київ-Баскет - Тернопіль

Сьогодні 16:10 398 0
У команді гостей зафіксовано спалах коронавірусу
ФБУ перенесла матч Київ-Баскет - Тернопіль
#Київ-Баскет, #Тернопіль

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 12 листопада, у Києві не відбудеться матч регулярного чемпіонату Суперліги, в якому Київ-Баскет мав зіграти проти Тернополя.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У зв’язку із виявленням, станом на 13:00, 12.11.2020р. (ігровий день) у 6 представників БК Тернопіль, в т.ч. 5 гравців, температури вищої, ніж 37.2, з метою мінімізації ризиків розповсюдження коронавірусної інфекції серед учасників гри та відповідно до положень Протоколу протиепідемічних заходів під час проведення ігор офіційних змагань з баскетболу в Україні серед професіональних баскетбольних клубів на період карантину у зв’язку з поширенням хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, гра 6-го туру Суперліги БК Київ-Баскет - БК Тернопіль, раніше запланована на 12.11.2020р., перенесена на більш пізній термін.

Нагадаємо, головний тренер Миколаєва захворів на коронавірус.

Коментарі ()