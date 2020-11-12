У команді гостей зафіксовано спалах коронавірусу

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 12 листопада, у Києві не відбудеться матч регулярного чемпіонату Суперліги, в якому Київ-Баскет мав зіграти проти Тернополя.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У зв’язку із виявленням, станом на 13:00, 12.11.2020р. (ігровий день) у 6 представників БК Тернопіль, в т.ч. 5 гравців, температури вищої, ніж 37.2, з метою мінімізації ризиків розповсюдження коронавірусної інфекції серед учасників гри та відповідно до положень Протоколу протиепідемічних заходів під час проведення ігор офіційних змагань з баскетболу в Україні серед професіональних баскетбольних клубів на період карантину у зв’язку з поширенням хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, гра 6-го туру Суперліги БК Київ-Баскет - БК Тернопіль, раніше запланована на 12.11.2020р., перенесена на більш пізній термін.

Нагадаємо, головний тренер Миколаєва захворів на коронавірус.