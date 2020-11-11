Берестнєв пропустить наступний матч команди

Джерело - ФБУ.

Головний тренер МБК Миколаїв Валентин Берестнєв отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Це означає, що, як мінімум, наступний матч регулярного чемпіонату Суперліги, який корабели гратимуть в Черкасах проти місцевих Мавп, команда проводитиме без свого керманича.

На старті сезону Миколаїв виграв лише 1 матч з 7 і знаходиться в нижній частині турнірної таблиці.

Нагадаємо, чотири матчі Суперліги перенесено у зв’язку з підготовкою збірної України.