Джерело - ФБУ.
Головний тренер МБК Миколаїв Валентин Берестнєв отримав позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Це означає, що, як мінімум, наступний матч регулярного чемпіонату Суперліги, який корабели гратимуть в Черкасах проти місцевих Мавп, команда проводитиме без свого керманича.
На старті сезону Миколаїв виграв лише 1 матч з 7 і знаходиться в нижній частині турнірної таблиці.
Нагадаємо, чотири матчі Суперліги перенесено у зв’язку з підготовкою збірної України.