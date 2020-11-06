Визначився склад збірної України на матчі відбору до Євробаскету-2022

Виклик до національної команди в зв'язку з епідеміологічною ситуацією отримали 16 гравців

Джерело - ФБУ.

Визначився розришений склад чоловічої збірної України на матчі кваліфікації чемпіоната Європи.

Про це повідомляє ФБУ.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією до збірної виклик отримали 16 гравців, але у фінальний ростер, який поїде до Любляни, увійдуть 14 гравців.

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Склад збірної України:

Захисники: Денис Лукашов (Прометей), Віталій Зотов (Хімік), Олександр Мішула (Київ-Баскет), Анатолій Шундель (Дніпро), Іссуф Санон (Дніпро), Олександр Липовий (Прометей)

Форварди: Богдан Близнюк (Київ-Баскет), Павло Крутоус (Київ-Баскет), Станіслав Тимофеєнко (Дніпро), В’ячеслав Бобров (Дніпро) Володимир Герун (Унікаха, Іспанія), Сергій Павлов (Київ-Баскет)

Центрові: Артем Пустовий (Барселона, Іспанія), В’ячеслав Кравцов (Дніпро), В’ячеслав Петров (Прометей), Владислав Коренюк (Київ-Баскет)

Нагадаємо, українка претендує на титул MVP жовтня у Швейцарії.