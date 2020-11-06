 Дівчина дня. Вогняний Instagram баскетболістки Олени Рижової. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Дівчина дня. Вогняний Instagram першої в історії України кібербаскетболістки

Сьогодні 18:00 Андрій Твердохліб 1895 0
Дівчина дня. Вогняний Instagram першої в історії України кібербаскетболістки

Джерело - Чемпіон.

Раніше ми писали про першу в історії дівчину в українському кібербаскетболі Олену Рижову. Колишня професіональна баскетболістка поповнила ряди команди Lviv Boars. Крім того, що Олена належить до легендарної баскетбольної династії Рижових - її дід приводив жіночу збірну України до перемоги на Євро-1995, дівчина має шикарну зовнішнясть і балує своїх прихильників гарячими світлинами в 
Instagram.

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