Яцковець наразі серед найкращих у чемпіонаті

Джерело - ФБУ.

Форвард збірної України та Вінтертура Ольга Яцковець претендує на титул MVP жовтня в чемпіонаті Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Відповідне голосування швейцарська федерація проводить на сторінках у соцмережах.

У стартовому поєдинку чемпіонату Швейцарії Яцковець набрала 24 очка, 12 підбирань, 7 передач проти Ньона та ввійшла в символічну збірну тура.

Вінтертур наразі зіграв лише два матчі чемпіонату, інші поєдинки перенесли через випадки коронавірусу в складі суперників.

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