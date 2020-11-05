Джерело - ФБУ.
Форвард збірної України та Вінтертура Ольга Яцковець претендує на титул MVP жовтня в чемпіонаті Швейцарії.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Відповідне голосування швейцарська федерація проводить на сторінках у соцмережах.
У стартовому поєдинку чемпіонату Швейцарії Яцковець набрала 24 очка, 12 підбирань, 7 передач проти Ньона та ввійшла в символічну збірну тура.
Вінтертур наразі зіграв лише два матчі чемпіонату, інші поєдинки перенесли через випадки коронавірусу в складі суперників.
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