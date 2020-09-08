Михайлюк: Мені буде легше грати в новому сезоні без глядачів

У матчах без глядачів, якими закінчується нинішній сезон НБА, є і свої плюси.

Про це заявив гравець Детройта Святослав Михайлюк.

"Для мене навіть є певний позитив у цьому. Тому що по суті ти граєш в тренувальному залі. Нікого в залі немає, просто дві команди приходять пограти 5 на 5. Ментально це навіть трохи легше. Як зараз під час догравання сезону НБА практично в кожному матчі гравці забивають по 40-50 очок. для скорерів і снайперів значно легше виконувати кидки в маленькому залі, коли немає трибун і глядачів, тому що перспектива для зору не така широка. Я думаю, мені навіть легше буде грати при таких обставинах", - зазначив Михайлюк.