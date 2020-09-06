Йокич встановив історичний рекорд НБА

Серб набрав 28 очок та зробив 18 підбирань і 4 передачі

Джерело - Чемпіон.

Центровий Денвера Нікола Йокич у другому матчі півфіналу Західної конференції НБА з Лос-Анджелес Кліпперс (110:101) набрав 28 очок (10/17 з гри, 4/5 з-за дуги), зробив 18 підбирань і 4 передачі.

Йокич - єдиний гравець в історії НБА, який зібрав як мінімум 18 підбирань і реалізував 4 триочкових в матчі плей-оф. Серб підкорював подібну статистику двічі.

Вперше Йокич зробив це в торішньої серії плей-оф проти Портленда, але тоді сербу знадобилося для цього 65 хвилин на майданчику в затяжному матчі з 4 овертайм. У зустрічі з Кліпперс Йокич відіграв 37 хвилин, що є рекордним часом для набору 18 підбирань і 4 точних триочкових.