В НБА назвали дату відновлення плей-оф

НБА відновлює плей-оф

Керівництво Національної баскетбольної асоціації прийняло рішення, що сезон буде відновлено вже в суботу, 29 серпня.

Про це повідомляє Clutch Points.

В цей день будуть зіграні поєдинки першого раунду плей-оф, що не були зіграні в середу. Фанатів чекають матчі Орландо - Мілуокі, Х'юстон - Оклахома і Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трейл Блейзерс.

У неділю проведуть зустрічі, що не відбулися у четвер. У першому раунді зіграють Лос-Анджелес Кліпперрс - Даллас Маверікс, Юта Джаз - Денвер Наггетс, а в півфіналі Сходу Торонто Репторс і Бостон Селтікс.

Раніше, НБА відклала три матчі через бойкот, викликаний розстрілом темношкірого.

Також, Лейкерс і Кліпперс проголосували за дострокове закінчення сезону НБА.