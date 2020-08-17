Київ-Баскет підписав американського бігмена

Клуб завершив формування складу

Джерело - ФБУ.

Київ-Баскет підписав контракт з 23-річним американським бігменом Майком Джейкобсоном (206 см, 108 кг).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Джейкобсон свої перші два роки в NCAA провів в команді університету Небраска, а з 2018 року відіграв два сезони за Айову, в складі якого в свій останній сезон набирав 7.8 очка, робив 5.9 підбирання та 1 передачу в середньому за гру.

Джейкобсон став останнім новачком киян, які раніше підписали Євгена Сахнюка, Артема Ковальова, Брюса Мессі і Брендона Янга.

Крім того Київ-Баскет зберіг в складі Богдана Близнюка, Юрія Кондракова, Павла Крутоуса, Сергія Павлова, Владислава Коренюка, Іллю Зайця та Олександра Сидорука.

Нагадаємо, визначився склад учасників Кубка Європи ФІБА.

Раніше, ФІБА змінила формат Кубка Європи на новий сезон.