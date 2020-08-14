Визначився склад учасників Кубка Європи ФІБА

Жеребкування турніру відбудеться 18 серпня

Джерело - ФБУ.

Став відомий склад учасників Кубка Європи на сезон 2020/21 напередодні жеребкування турніру, яке відбудеться наступного тижня.

Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

В основній стадії турніру зіграють Капфенберг (Австрія), Борисфен (Білорусь), Рілскі (Болгарія), Кьорменд (Угорщина), Сольнок (Угорщина), Іроні (Ніс-Ціона, Ізраїль), Реджано (Італія), Морнар Бар (Чорногорія), Ден Бош (Нідерланди), Сталь (Польща), Сібіу (Румунія), Орадя (Румунія), Парма (Росія), Бешикташ (Туреччина), а також українські Київ-Баскет та Прометей.

Чемпіон України Дніпро може стати ще одним представником України в Кубку Європи, якщо не подолає кваліфікацію Ліги чемпіонів ФІБА.

Жеребкування регулярного сезону Кубка Європи ФІБА 2020/21 відбудеться в Мюнхені у вівторок, 18 серпня.

Раніше, ФІБА змінила формат Кубка Європи на новий сезон.