 Визначився склад учасників Кубка Європи ФІБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Визначився склад учасників Кубка Європи ФІБА

Сьогодні 10:25 652 0
Жеребкування турніру відбудеться 18 серпня
Визначився склад учасників Кубка Європи ФІБА
#ФІБА

Джерело - ФБУ.

Став відомий склад учасників Кубка Європи на сезон 2020/21 напередодні жеребкування турніру, яке відбудеться наступного тижня.

Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

В основній стадії турніру зіграють Капфенберг (Австрія), Борисфен (Білорусь), Рілскі (Болгарія), Кьорменд (Угорщина), Сольнок (Угорщина), Іроні (Ніс-Ціона, Ізраїль), Реджано (Італія), Морнар Бар (Чорногорія), Ден Бош (Нідерланди), Сталь (Польща), Сібіу (Румунія), Орадя (Румунія), Парма (Росія), Бешикташ (Туреччина), а також українські Київ-Баскет та Прометей.

Чемпіон України Дніпро може стати ще одним представником України в Кубку Європи, якщо не подолає кваліфікацію Ліги чемпіонів ФІБА.

Жеребкування регулярного сезону Кубка Європи ФІБА 2020/21 відбудеться в Мюнхені у вівторок, 18 серпня.

Раніше, ФІБА змінила формат Кубка Європи на новий сезон.

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