Гравці НБА не цінують те, що вони мають в США.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

"Деякі гравці НБА бридкі, дуже бридкі і просто дуже тупі. Те, як вони обслуговують Китай, як вони кланяються Китаю, відверто кажучи, ганьба. Наша система дозволяє не поважати свою систему, і це дуже погано для них. Вони не цінують те, що у них тут є", - сказав Трамп.