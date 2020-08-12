Джерело - Outkick.
Гравці НБА не цінують те, що вони мають в США.
Про це заявив президент США Дональд Трамп.
"Деякі гравці НБА бридкі, дуже бридкі і просто дуже тупі. Те, як вони обслуговують Китай, як вони кланяються Китаю, відверто кажучи, ганьба. Наша система дозволяє не поважати свою систему, і це дуже погано для них. Вони не цінують те, що у них тут є", - сказав Трамп.
Багато гравців НБА, в тому числі Леброн Джеймс і Стефен Каррі, публічно критикували Трампа.
Нагадаємо, Джеймс повторив рекорд Данкана.
Раніше Сакраменто Леня перемогло Нью-Орлеан.