 Деякі гравці НБА бридкі, дуже бридкі і просто дуже тупі, - Трамп | Баскетбол | Champion.com.ua
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Трамп: Деякі гравці НБА бридкі, дуже бридкі і просто дуже тупі

Сьогодні 17:09 587 0
Президент США образив гравців НБА
Трамп: Деякі гравці НБА бридкі, дуже бридкі і просто дуже тупі
#Трамп, #США

Джерело - Outkick.

Гравці НБА не цінують те, що вони мають в США.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

"Деякі гравці НБА бридкі, дуже бридкі і просто дуже тупі. Те, як вони обслуговують Китай, як вони кланяються Китаю, відверто кажучи, ганьба. Наша система дозволяє не поважати свою систему, і це дуже погано для них. Вони не цінують те, що у них тут є", - сказав Трамп.

Багато гравців НБА, в тому числі Леброн Джеймс і Стефен Каррі, публічно критикували Трампа.

Нагадаємо, Джеймс повторив рекорд Данкана.

Раніше Сакраменто Леня перемогло Нью-Орлеан.

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