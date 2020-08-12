Леброн оформив дабл-дабл

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс в матчі регулярного чемпіонату НБА з Денвером (124:121) оформив дабл-дабл з 29 очок і 12 передач.

Леброн провів 1256 матчів в кар'єрі з двозначною результативністю, повторивши досягнення легенди Сан-Антоніо Сперс Тіма Данкана, з яким тепер ділить п'яте місце в історії за цим показником.

35-річний Джеймс до припинення сезону через пандемію коронавірусу набирав 25,0 очка, 10,6 передачі і 7,9 підбору за матч при 49% точності з гри. Леброн вважається одним з головних претендентів на нагороду MVP поряд з форвардом Мілуокі Бакс Яннісом Адетокунбо.