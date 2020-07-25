Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровский

Джерело - Чемпіон.

Том Тібодо стане новим головним тренером Нью-Йорка.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровский

Сторони домовилися про контракт на п'ять років.

The New York Knicks and Tom Thibodeau are finalizing a five-year deal to make him the franchise’s next coach, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 25, 2020

Тібодо вважався основним кандидатом протягом всіх двох місяців, поки Нікс шукали нового головного тренера.

На рахунку 62-річного фахівця вісім сезонів в якості головного тренера Чикаго і Міннесоти.

Нагадаємо, Лень провів поєдинок з Мілвокі на лаві для запасних.

Раніше повідомлялося, що Детройт хоче продовжить контракт з Михайлюком.