Том Тібодо стане новим головним тренером Нью-Йорка.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровский

Сторони домовилися про контракт на п'ять років.

The New York Knicks and Tom Thibodeau are finalizing a five-year deal to make him the franchise’s next coach, sources tell ESPN.