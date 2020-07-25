 Визначився новий головний тренер Нью-Йорк Нікс | Баскетбол | Champion.com.ua
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Тібодо - новий головний тренер Нью-Йорк Нікс

Вчора 23:38 803 0
Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровский
Тібодо - новий головний тренер Нью-Йорк Нікс
#Нікс, #Тібодо

Джерело - Чемпіон.

Том Тібодо стане новим головним тренером Нью-Йорка.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровский

Сторони домовилися про контракт на п'ять років.

Тібодо вважався основним кандидатом протягом всіх двох місяців, поки Нікс шукали нового головного тренера.

На рахунку 62-річного фахівця вісім сезонів в якості головного тренера Чикаго і Міннесоти.

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