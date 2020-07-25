Джерело - Чемпіон.
Том Тібодо стане новим головним тренером Нью-Йорка.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровский
Сторони домовилися про контракт на п'ять років.
The New York Knicks and Tom Thibodeau are finalizing a five-year deal to make him the franchise’s next coach, sources tell ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 25, 2020
Тібодо вважався основним кандидатом протягом всіх двох місяців, поки Нікс шукали нового головного тренера.
На рахунку 62-річного фахівця вісім сезонів в якості головного тренера Чикаго і Міннесоти.
Нагадаємо, Лень провів поєдинок з Мілвокі на лаві для запасних.
Раніше повідомлялося, що Детройт хоче продовжить контракт з Михайлюком.