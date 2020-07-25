Детройт хоче продовжить контракт з Михайлюком

Джерело - sport.ua.
Детройт планує продовжити контракт з українським форвардом Святославом Михайлюком.
Про це повідомляє The Athletic.
Нова угода буде розрахована на весь сезон 2020/2021.
У клубу є опція продовження контракту Михайлюка на рік на зарплату в 1,6 млн доларів, і у Детройті збираються її активувати.
Крім Михайлюка, Детройт збирається продовжити контракт з Брюсом Брауном. Як і у випадку з Михайлюком, у Пістонз є опція продовження контракту ще на рік.
Нагадаємо, Лень пропустив контрольний матч Сакраменто.