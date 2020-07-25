Детройт хоче продовжить контракт з Михайлюком

Святослав Михайлюк залишиться у Детройті

Детройт планує продовжити контракт з українським форвардом Святославом Михайлюком.

Про це повідомляє The Athletic.

Нова угода буде розрахована на весь сезон 2020/2021.

У клубу є опція продовження контракту Михайлюка на рік на зарплату в 1,6 млн доларів, і у Детройті збираються її активувати.

Крім Михайлюка, Детройт збирається продовжити контракт з Брюсом Брауном. Як і у випадку з Михайлюком, у Пістонз є опція продовження контракту ще на рік.

Нагадаємо, Лень пропустив контрольний матч Сакраменто.