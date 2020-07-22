Харківські Соколи підписали молодого форварда

Минулий сезон Нємець провів у Запоріжжі

Джерело - ФБУ.

Клуб Суперліги Парі-Матч Харківські Соколи підписав 22-річного форварда Іллю Нємца.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулий сезон форвард провів у Запоріжжі, в складі якого за 9.5 хвилини на майданчику в 22 матчах регулярного чемпіонату набирав 1.9 очка та робив 1.1 підбирання.

Раніше Нємцу в Україні виступав у складі дубля Дніпра, а також грав у Вищій лізі за Рівне. За кордоном українець пробував свої сили в Іспанії, Чехії та США.

Відзначимо, що Нємцу став першим новачком Соколів в міжсезоння. Раніше харків'яни продовжили контракти Антона Мусієнка, Ігоря Бояркіна та Олександра Тарасенка, які захищали кольори клубу в сезоні 2019/20.