 Харківські Соколи продовжили угоду з українським форвардом | Баскетбол | Champion.com.ua
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Харківські Соколи продовжили угоду з українським форвардом

Сьогодні 16:10 1201 0
Угоду продовжена на рік
Харківські Соколи продовжили угоду з українським форвардом
#Харківські Соколи, #Тарасенко

Джерело - ФБУ.

Харківські Соколи продовжили на рік угоду з 24-річним українським форвардом Олександром Тарасенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону вихованець дніпровського баскетболу набирав у середньому 5,9 очка, 3,6 підбирання та 1,4 передачі за матч.

У 18 років Олександр дебютував у юнацькій Євролізі у складі Будівельника, набравши у трьох матчах 31 очко та 24 підбирання.

Окрім Дніпра Тарасенко виступав у Запоріжжі, Політехніку.

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