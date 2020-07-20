Харківські Соколи продовжили угоду з українським форвардом

Угоду продовжена на рік

Джерело - ФБУ.

Харківські Соколи продовжили на рік угоду з 24-річним українським форвардом Олександром Тарасенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону вихованець дніпровського баскетболу набирав у середньому 5,9 очка, 3,6 підбирання та 1,4 передачі за матч.

У 18 років Олександр дебютував у юнацькій Євролізі у складі Будівельника, набравши у трьох матчах 31 очко та 24 підбирання.

Окрім Дніпра Тарасенко виступав у Запоріжжі, Політехніку.

Раніше, Харківські Соколи продовжили угоду з капітаном.