Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко готовий формувати команду та йти у владу.

Про це розповів сам баскетболіст.

"У мене є амбіції щось змінити, щоб наш спорт став кращим. Розумію, що для того, щоб щось змінити, потрібно йти у владу. Тому що у нас така країна, що якщо ти не при владі, то змінити щось неможливо.

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Те, що потрібно змінювати систему спорту – це 100%. У нас є команда, яка працювала в міністерстві спорту. У нас є напрацювання. На жаль, зараз все це відкотилося.

Я розумію, що одна людина не змінить все. Потрібно формувати команду, з цією командою заходити і щось змінювати", – розповів Медведенко.