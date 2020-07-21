 Медведенко має намір іти у владу | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Історія дня. Як найкращого українського арбітра 10 років тому довічно відлучили від футболу
Сьогодні 10:56 1689 1
Аталанта - Болонья: онлайн-трансляція матчу 35 туру Серії А. LIVE
Сьогодні 15:46 147
Скрипник: Ніяких контактів з Динамо не було
Сьогодні 13:14 799
WBO відмінила турнір претендентів на пояс Ломаченка
Сьогодні 11:32 1856
Андронов: Скрипником цікавляться російські клуби
Сьогодні 10:15 1649
Ребров отримав пропозицію від Динамо
Сьогодні 09:45 4052 1
Мілевський повернувся до тренувань
Сьогодні 09:25 1585
Гравцям Динамо нового тренера представлять наступного тижня
Сьогодні 08:29 4858
Ушеніна переграла росіянку у Суперфіналі Гран-прі
Вчора 21:49 1565
Сабо: Циганкова прирівняли до Пеле, але він ніякий
Вчора 21:40 1402 3
Блоги
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона Андрій Твердохліб
17.07.2020 13:01 1460
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста Андрій Твердохліб
17.07.2020 07:59 1127
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:37 1731
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:24 1477
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:09 2369
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:55 Футбол Сабо: Скрипнику під силу впоратися з таким викликом 47
16:40 Футбол Маркевич: Динамо потрібні нові власники, і все починати з нуля 1301 2
16:26 Футбол Собуцький просить призупинити його повноваження віце-президента УАФ 326
16:12 Бокс Редкач: Скільки людей хочуть, щоб я надрав дупу Бронеру? 433
15:56 Футбол Маркевич: Команди Карпати більше не буде 571
15:46 Пряма трансляція Аталанта - Болонья: онлайн-трансляція матчу 35 туру Серії А. LIVE 147
15:44 Баскетбол Лень: На другому тижні хвороби перестав відчувати запахи, втратив смак 725
15:30 Футбол Ювентус визначив майбутнє Саррі 843
15:13 Футбол ФК Львів покинуло чотири футболісти 823
14:56 Футбол Родрігес може перейти у турецький клуб 1466
14:45 Футбол Олімпік розірвав контракт з голкіпером 881
14:33 Футбол Роналду відреагував на свій рекорд 1147
14:14 Хокей. УХЛ Відкритий кубок Донбас-2020 відбудеться у серпні 1142
13:55 Футбол Шеффілд Юнайтед - Евертон 0:1. Огляд матчу 881
13:45 Футбол Гравці Динамо пішли у рекордну коротку відпустку 1200
13:33 Баскетбол Медведенко має намір іти у владу 1174
13:14 Футбол Скрипник: Ніяких контактів з Динамо не було 799
12:55 Футбол Перес готує довічний контракт для Зідана 1540
12:41 Футбол Скрипник: У мене немає жодної конкретної пропозиції 1452 1
12:27 Футбол Мораес забив найбільше вирішальних голів у сезоні 2019/20 1369
12:15 ММА Корм'є не вірить у повернення Нурмагомедова у 2020 році 1436
11:55 Футбол Андронов: Динамо очолить український тренер 2399
11:42 Футбол Брайтон - Ньюкасл 0:0. Огляд матчу 1525
11:32 Бокс WBO відмінила турнір претендентів на пояс Ломаченка 1856
11:14 Баскетбол Медведенко назвав деталі переходу в НБА 1780

Медведенко має намір іти у владу

Сьогодні 13:33 1174 0
Станіслав Медведенко прокоментував зміни в країні
Медведенко має намір іти у владу
#Медведенко

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко готовий формувати команду та йти у владу.

Про це розповів сам баскетболіст.

"У мене є амбіції щось змінити, щоб наш спорт став кращим. Розумію, що для того, щоб щось змінити, потрібно йти у владу. Тому що у нас така країна, що якщо ти не при владі, то змінити щось неможливо.

Актуально: Медведенко назвав деталі переходу в НБА

Те, що потрібно змінювати систему спорту – це 100%. У нас є команда, яка працювала в міністерстві спорту. У нас є напрацювання. На жаль, зараз все це відкотилося.

Я розумію, що одна людина не змінить все. Потрібно формувати команду, з цією командою заходити і щось змінювати", – розповів Медведенко.

Нагадаємо, Медведенко ледь не закрутив роман з американською актрисою.

Коментарі ()