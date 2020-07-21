Медведенко назвав деталі переходу в НБА

Дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко назвав умови переходу в Лос-Анджелес Лейкерс з БК Києва.

Про це розповів сам баскетболіст.

"У мене в БК Київ була шикарна зона комфорту. 20 років, у мене хороший заробіток, є машина, я постійно граю, керівництво і тренер ставляться лояльно. У мене було три пропозиції, я думав залишитися ще на сезон, набратися досвіду, а потім можна йти. Але Лейкерс просто поклали переді мною контракт і сказали, що треба їхати, відмовлятися від такого не можна.

Коли тренер Волков дізнався, що я сумніваюся, то сказав, що я з глузду з'їхав. Сума трансферу склала 250 тис доларів - на той час це були великі гроші навіть за мірками футболу. Зарплата - в шість разів вище, ніж у Києві. Після другого контракту купив собі будинок", - зізнався Медведенко.