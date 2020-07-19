Медведенко ледь не закрутив роман з американською актрисою

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець Лейкерс Станіслав Медведенко розповів знімався в одному фільмі з зіркою серіалу Рятувальники Малібу Кармен Електрою і ледь не закрутив з нею роман.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Я з нею знімався в одному фільмі, комедії. Була така сценка, де вона знімалася у ванній оголеною. Я так, заглянув. Для розкрутки цього фільму була така легенда, що я з Кармен Електрою, типу, закрутив відносини на знімальному майданчику. Це була одна з затравок. Кармен була згодна, а чому я відмовився, не знаю. Не знаю, чесно кажучи. Може, побоявся скандального відтінку. Напевно, це мене зупинило. Зараз би не зупинило", - розповів Медведенко ютуб-каналу Do Best.

Станіслав Медведенко виступав в Лейкерс з 2000 по 2006 рік. Сезон 2006/07 Медведенко провів в Атланті, після чого через травму завершив кар'єру.