 Запоріжжя підписало американського захисника | Баскетбол | Champion.com.ua
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Запоріжжя підписало американського захисника

Сьогодні 15:55 1001 0
Клуб Суперліги завершив комплектацію складу на новий сезон
Запоріжжя підписало американського захисника
#Запоріжжя, #Форчун

Джерело - ФБУ.

Останнім новачком БК Запоріжжя перед сезоном 2019-2020 став американський захисник Джош Форчун.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форчун після виступів в коледжі державного університету в Колорадо не пробився в НБА і виїхав до Європи. Американець пограв в Угорщині та Німеччині, а в минулому сезоні засвітився в датському Рендерс Кімбрії, набираючи в середньому за гру по 16,2 очка і 5,0 підбирання.

Крім Форчуна в новому сезоні в Запоріжжі буде два нові легіонери – литовський форвард Аурімас Маяускас і захисник з США Майк Кеффі.

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