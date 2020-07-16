Запоріжжя підписало американського захисника

Клуб Суперліги завершив комплектацію складу на новий сезон

Джерело - ФБУ.

Останнім новачком БК Запоріжжя перед сезоном 2019-2020 став американський захисник Джош Форчун.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форчун після виступів в коледжі державного університету в Колорадо не пробився в НБА і виїхав до Європи. Американець пограв в Угорщині та Німеччині, а в минулому сезоні засвітився в датському Рендерс Кімбрії, набираючи в середньому за гру по 16,2 очка і 5,0 підбирання.

Крім Форчуна в новому сезоні в Запоріжжі буде два нові легіонери – литовський форвард Аурімас Маяускас і захисник з США Майк Кеффі.