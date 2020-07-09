БК Запоріжжя уклав угоду з литовським форвардом

Клуб Суперліги підсилює склад

Джерело - ФБУ.

БК Запоріжжя повідомив про досягнення угоди з литовським важким форвардом Аурімасом Маяскусом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Аурімас Маяскус (203 см, 100 кг) народився 11 травня 1993 року в литовському Маріямполі. Долучався до лав юнацьких збірних країни. У 2010 році в складі литовської команди брав участь у чемпіонаті світу U17 (4 місце). У 2013-2017 рр. навчався та грав у баскетбол у коледжі державного університету Сем Х'юстон у Хантсвілі (штат Техас), де в сезоні-2015/16 набирав у середньому за гру 14 очок та 6 підбирань.

У Європі Аурімас Маяскус грав за наступні команди:

2017-2018: Белград Динамік (Сербія) - 5.83 очка, 4,43 підбирання; у січні перейшов у Шакіяй Витіс (НКЛ) - 9,33 очка, 5,11 підбирання; 2018-2019: Паланга Куршіай (НКЛ) - 13,64 очка, 7,14 підбирання; 2019-2020: Нардвік УМФН (Ісландія) - 15,1 очка, 7,0 підбирань.

Окрім рідної позиції важкого форварда, Аурімас може зіграти ще й п`ятим номером. Саме на позиції центрового він відіграв останній європейський сезон в Ісландії.

Раніше склад Запоріжжя поповнили Андрій Грицак, Віталій Мальчевський та Олександр Сизов.

Нагадаємо, Миколаїв підсилився Кушніровим.