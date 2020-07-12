Запоріжжя підписало американського захисника

Запорізький клуб продовжує роботу над підсиленням складу

Джерело - БК Запоріжжя.

БК Запоріжжя підписав контракт з американським захисником Майком Кеффі.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У клубі сподіваються, що новачок стане лідером команди в сезоні 2020/21.

Кеффі (183 см, 80 кг) народився в місті Ріверсайд, штат Каліфорнія. У студентські роки виступав за університет Лонг-Біч. У 2015-му році виставляв свою кандидатуру на драфт НБА, але не був обраний жодним з клубів.

Кеффі вже 5 років виступає в Європі. Останнім клубом американця був словацький Лученець. У сезоні 2019/20 захисник провів 24 матчі, записавши на свій рахунок в середньому 17,1 очка, 4,4 підбирання, 5,1 передачі та 2,2 перехоплення.

Раніше, Прометей підписав колишнього гравця Мілуокі.

Нагадаємо, Дніпро продовжив контракт з ключовим захисником.