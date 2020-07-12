Черкаські Мавпи продовжили угоду з українським захисником

Джерело - ФБУ.
Черкаські Мавпи продовжили угоду з досвідченим українським захисником Сергієм Поповим.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Для нього це буде вже другий сезон у команді Максима Міхельсона.
Минулий сезон Сергій Попов відігравав важливу роль у складі Мавп. У Суперлізі Парі-Матч Попов відіграв 22 поєдинки. У середньому набирав 7.0 очок, робив 2.9 підбирання та віддавав 4.2 передачі за поєдинок. У рейтингу найкращих асистентів Суперліги посів 12-те місце.
У Черкасах Сергій Попов вкотре проявив себе як універсальний та командний гравець. На майданчику закривав низку позицій - від першого до третього номера.
До цього Попов грав у Хіміку, Одесі, Кривбасі та Миколаєві.
Раніше, Черкаські Мавпи продовжили контракти із лідером минулого сезону, бігменом Хаджифейзовичем, а також форвардом Конєвим та захисником Русловим.