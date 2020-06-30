Черкаські Мавпи зберегли легіонера з Боснії

Клуб Суперліги продовжив контракт легіонера

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи продовжили співпрацю з одним із лідерів минулого сезону Сеадом Хаджифейзовичем.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Для боснійського форварда це буде другий сезон у складі черкаського клубу. Хаджифейзович приєднався до Мавп у серпні 2019 року, успішно пройшовши трай-аут.

У минулому сезоні боснійський баскетболіст провів 24 матчі у Суперлізі Парі-Матч. У середньому за гру Хаджифейзович здобував 16.6 очка та робив 5.5 підбирань. За очками Сеад був лідером Мавп і другим за ефективністю (15.4).

Також боснієць посів 5-те місце у списку найрезультативніших гравців Суперліги. За кар’єру Хаджифейзович пограв у чемпіонатах Сербії, Румунії, Чорногорії та Боснії.

Раніше, помер колишній легіонер Одеси і Миколаєва.