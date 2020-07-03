Черкаські Мавпи підписали новий контракт з форвардом збірної України

Конєв залишився у клубі з Черкас

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи продовжують комплектацію на наступний сезон. Контракт із клубом продовжив один із ключових гравців команди Володимир Конєв (1989 р.н., 203 см).

Про це повідомляє ФБУ.

Для досвідченого українського форварда це буде вже четвертий сезон поспіль у складі Черкаських Мавп.

У минулому сезоні Конєв подолав свої травми й провів значну частину сезону. В активі Конєва 16 матчів у Суперлізі Парі-Матч. За 16 хвилин на паркеті форвард у середньому здобував 6.3 очка и робив 3.1 підбирання, реалізуючи 40% триочкових кидків.

До цього Конєв пропустив більше року через травму коліна. Форвард переніс кілька операцій і повернувся на паркет у листопаді.

Нагадаємо, що Конєв приєднався до Черкаських Мавп у сезоні 2017/18 і став одним із головних героїв чемпіонського сезону команди. Він допоміг Мавпам стати чемпіоном Суперліги, ставши найкращим форвардом чемпіонату.

Також в активі Конєва 17 матчів за національну збірну України. До Мавп баскетболіст грав за южненських Хімік та Кривбас.

Раніше, Черкаські Мавпи зберегли легіонера з Боснії.