 Черкаські Мавпи підписали новий контракт з форвардом збірної України | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
У Москві помер батько Нурмагомедова
Сьогодні 14:28 557
Карпати виключать з УПЛ через повторну неявку на матч чемпіонату
Сьогодні 14:44 345
Усик - другий у рейтингу WBC
Сьогодні 12:58 527
Мессі планує покинути Барселону
Сьогодні 11:46 1530
Сане став гравцем Баварії
Сьогодні 11:16 1088
Барселона знайшла спосіб повернути Неймара
Сьогодні 10:32 1683
У Хачеріді запідозрили коронавірус
Сьогодні 09:33 1733
Манчестер Сіті - Ліверпуль 4:0. Огляд матчу
Сьогодні 08:56 1925
Хаві стане новим тренером Барселони
Сьогодні 08:46 2544
Манчестер Сіті знищив Ліверпуль у 32 турі АПЛ
Сьогодні 00:10 1289
Блоги
Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера
Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:01 639
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі Андрій Твердохліб
Вчора 05:29 5986
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео Valeriy Ruchka
01.07.2020 21:21 6044
Франков порівняв Мессі та Суареса з українськими селянами
Франков порівняв Мессі та Суареса з українськими селянами Valeriy Ruchka
01.07.2020 12:17 1547 1
Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА
Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА Valeriy Ruchka
01.07.2020 10:57 896
Провал Динамо і революція в Карпатах - ТаТоТаке
Провал Динамо і революція в Карпатах - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
29.06.2020 12:31 1251
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота Андрій Твердохліб
28.06.2020 20:22 1518
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр Андрій Твердохліб
28.06.2020 19:39 2770
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
28.06.2020 17:29 1292
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті Valeriy Ruchka
28.06.2020 16:42 2634
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:40 Бокс Вайт: Ф'юрі - професійна жертва, він вміє маніпулювати публікою 145
17:25 Футбол Карпати знімуть з чемпіонату УПЛ на наступному тижні 385
17:10 Баскетбол Черкаські Мавпи підписали новий контракт з форвардом збірної України 301
16:56 Футбол Гра Рух - Металург перенесена на невизначений термін 529
16:41 Інше У Києві відбудуться матчі Супербола: онлайн-трансляція 528
16:25 Футбол Ворскла у матчі зі Львовом зіграє молодіжним складом 664
16:11 Баскетбол Збірна України в серпні проведе тренувальний збір у Києві 728
15:55 Бокс Чісора: Якщо я зловлю Усика, він відлетить 1325
15:43 Футбол У Металурзі спалах коронавірусу 942
15:34 Футбол Топ-події вікенду: Українське класико та фінал Кубка Німеччини 997
15:32 Футбол Садовий пообіцяв фінансувати академію Карпат 1037
15:16 Футбол Тлумак поборов коронавірус 1092
14:56 Футбол Реал Сосьєдад - Еспаньйол 2:1. Огляд матчу 1111
14:44 Футбол Карпати виключать з УПЛ через повторну неявку на матч чемпіонату 345
14:28 ММА У Москві помер батько Нурмагомедова 557
14:16 Хокей Едмонтон прийме фінал Кубка Стенлі 2101
13:59 Футбол Маркевич: Моєс допоможе Ярмоленку закріпитися в основному складі Вест Гема 1856
13:45 Футбол У Динамо вказали на проблеми у захисті 1783
13:30 Футбол Лужний: Смалійчук топить Карпати 2473
13:17 Футбол Рома – Удінезе 0:2. Огляд матчу 1691
13:01 Блог Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера 642
12:58 Бокс Усик - другий у рейтингу WBC 527
12:43 Футбол Боруссія підпише ще одного англійського футболіста 2069
12:20 Легка атлетика Ляхова назвала терміни повернення із Кенії 2124
12:00 Футбол Аталанта - Наполі 2:0. Огляд матчу 2198

Черкаські Мавпи підписали новий контракт з форвардом збірної України

Сьогодні 17:10 301 0
Конєв залишився у клубі з Черкас
Черкаські Мавпи підписали новий контракт з форвардом збірної України
#Черкаські Мавпи, #Конєв

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи продовжують комплектацію на наступний сезон. Контракт із клубом продовжив один із ключових гравців команди Володимир Конєв  (1989 р.н., 203 см).

Про це повідомляє ФБУ.

Для досвідченого українського форварда це буде вже четвертий сезон поспіль у складі Черкаських Мавп.

У минулому сезоні Конєв подолав свої травми й провів значну частину сезону. В активі Конєва 16 матчів у Суперлізі Парі-Матч. За 16 хвилин на паркеті форвард у середньому здобував 6.3 очка и робив 3.1 підбирання, реалізуючи 40% триочкових кидків.

До цього Конєв пропустив більше року через травму коліна. Форвард переніс кілька операцій і повернувся на паркет у листопаді.

Нагадаємо, що Конєв приєднався до Черкаських Мавп у сезоні 2017/18 і став одним із головних героїв чемпіонського сезону команди. Він допоміг Мавпам стати чемпіоном Суперліги, ставши найкращим форвардом чемпіонату. 

Також в активі Конєва 17 матчів за національну збірну України. До Мавп баскетболіст грав за южненських Хімік та Кривбас.

Раніше, Черкаські Мавпи зберегли легіонера з Боснії.

Коментарі ()