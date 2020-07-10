Суперлігу розширили до 10 учасників

Джерело - ФБУ.

Федерація баскетболу України затвердила включення до складу Суперліги клубу Тернопіль, який братиме участь в еліті з сезону 2020/21.

Про це повідомляє прес-служба федерації.

Суперліга тепер складається з 10 клубів - найбільша кількість за 4 останні роки.

Учасники Суперліги 2020/21: Дніпро, Київ-Баскет, Прометей, Хімік, Одеса, Черкаські Мавпи, Миколаїв, Запоріжжя, Харківські Соколи, Тернопіль.

Точної дати старту сезону поки немає.

Минулий розіграш Суперліги ні дограли через коронавірус, а чемпіоном достроково був названий БК Дніпро.

Раніше, Прометей підписав колишнього гравця Мілуокі.

Нагадаємо, Дніпро продовжив контракт з ключовим захисником.