Джерело - ФБУ.
Федерація баскетболу України затвердила включення до складу Суперліги клубу Тернопіль, який братиме участь в еліті з сезону 2020/21.
Про це повідомляє прес-служба федерації.
Суперліга тепер складається з 10 клубів - найбільша кількість за 4 останні роки.
Учасники Суперліги 2020/21: Дніпро, Київ-Баскет, Прометей, Хімік, Одеса, Черкаські Мавпи, Миколаїв, Запоріжжя, Харківські Соколи, Тернопіль.
Точної дати старту сезону поки немає.
Минулий розіграш Суперліги ні дограли через коронавірус, а чемпіоном достроково був названий БК Дніпро.
Раніше, Прометей підписав колишнього гравця Мілуокі.
Нагадаємо, Дніпро продовжив контракт з ключовим захисником.