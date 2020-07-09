Чайка підсилилася гравцями збірної України

Новачки вже встигли потренуватися в новому колективі

Джерело - ФБУ.

Бердянська Чайка досягла угоди на наступний сезон з баскетболістками збірної України Ольгою Сіваковою та Оленою Бойко.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Новачки вже встигли потренуватися в новому колективі.

Наразі Ольга та Олена перебувають в Одесі, де готуються в складі молодіжної збірної України з баскетболу 3х3. Потім вони вирушать до Києва, де тренуватимуться з національною збірною під керівництвом Срджана Радуловича.

Минулого сезону Сівакова зіграла в жіночій Суперлізі 14 матчів у складі київського Динамо. У середньому набирала 9,6 очка, 3,3 підбирання, 2,6 передачі за поєдинок.

Бойко у складі одеського ІнтерХіму також зіграла 14 матчів. Набирала 13,3 очка, 5,6 підбирання та 1,9 передачі за поєдинок.

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