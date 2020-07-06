Прометей підписав контракт з американською легіонеркою

Джеймс стала першою легіонеркою у жіночій команді Прометей

Джерело - Чемпіон.

Кам'янський Прометей підписав контракт з американською баскетболісткою Кешунан Джеймс (26 р, 184 см).

Про це повідомляє президент клубу Володимир Дубинський.

Перша легіонерка у складі дебютанта елітного українського жіночого дивізіону виступала у складі університету Мюррей Стейт, а в 2018 році її було визнано найкращою гравчинею конференції Огайо Стейт (1 дивізіон NCAA).

Минулий сезон Джеймс, яка виступає на позиції форварда, провела у грецькому клубі Елетерія. В 20 матчах вона набирала 20.9 очка, робила 7.4 підбирання та 2.2 передачі (РЕ 22.6) за 34 хвилини на майданчику.

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