Дніпро зберіг у складі MVP минулого сезону

Террелл повертається до України

Джерело - ФБУ.

Чемпіон України Дніпро домовився з Джаредом Терреллом про контракт на сезон 2020/2021.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У минулому чемпіонаті американський захисник зіграв 12 матчів, в яких в середньому набирав по 20 очок, робив 2.8 підбирання і 1.8 передачі за гру (РЕ 18.1). В активі Джареда 10 поєдинків з 15+ набраними очками у Суперлізі Парі-Матч.

У Кубку Террелл провів всього один матч, в якому відзначився 22 очками, 4 підбираннями та 5 передачами.

За підсумками сезону 2019/2020 Террелла було визнано MVP чемпіонату Суперліги. Нагадаємо, Дніпро зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше, помер колишній легіонер Одеси і Миколаєва.