Дніпро продовжив контракт зі своїм лідером

Американський захисник залишається в Україні

Джерело - ФБУ.

Чемпіон України Дніпро ще на сезон подовжив контракт з американським розігруючим Генрі Дугатом.

Про це заявив ФБУ.

У минулому сезоні захисник провів 24 матчі (всі в старті) в регулярному чемпіонаті Суперліги, набираючи в середньому по 13.5 очка, віддаючи 4.9 передачі (5-й показник у Лізі) і роблячи по 3.3 підбирання (РЕ 16.4) за 265 хвилин на майданчику.

У Кубку Європи ФІБА Дугат зіграв в семи матчах (2 - в кваліфікації) і в середньому набирав по 11.4 очка, віддавав 6.6 передачі та робив 3.7 підбору (РЕ 15.6) за 25 хвилин.

Раніше, Дніпро у новому сезоні зіграє в Лізі чемпіонів.